Indiferent ce faci in aceasta toamna, iesi afara si te distreaza-te. Cele mai eficiente antrenamente sunt cele care te bucura, pentru ca le vei face din nou si din nou!

1. Alergatul urban

Sa alergi pe strada nu este ceva nou, mai ales in Europa de Vest, insa sa o faci alaturi de prieteni noi sau vechi este ceva ce trebuie sa incerci. In orase ca Los Angeles, San Francisco si New York, exista cluburi sociale care ai caror membri ies la alergat in fiecare weekend. Imagineaza-ti ca faci asta intr-o vineri seara pe Calea Victorie. Cum ar fi?

2. Curse pe scari

Fiecare oras din tara are scari si, de obicei, destul de multe. Inclusiv cele de la metrou care nu functioneaza. De ce sa nu le incluzi in antrenament? Alege un numar, iesi la o plimbare sau jogging si incepe sa numeri. Daca esti noua in joc, , incepe cu 100.

Toamna este un moment in care frunzele incep sa isi schimbe culoarea si orizontul orasului este transformat intr-o simfonie a tonurilor de toamna. Deci, iesi din casa si exploreaza. Culoarea ne stimlueaza creativitatea noastra, asdar renunta la lumina neonului de la sala si bucura-te de pastelurile de sezon. Profita de dupa-amieze sau weekenduri pentru a explora orasul sau muntii din apropiere. Cu cat mai multe frunze, cu atat mai bine!

4. Alergatul pe pamant

Ia-ti pantofii vechi de sport si iesi la o alergare usoara la tara, pe camp sau in padure. Este o modalitate excelenta de a te mentine in forma si de a te distra.

5. Cataratul

Cataratul pe stanci este o activitate clasica in aer liber, extrem de placuta si care iti pune toti muschii la treaba. Poti merge si la catarat in sala, in oras.

6. Mersul pe jos eco

Mersul pe jos este grozav pentru tine, iar mersul eco este grozav pentru mediul inconjurator. Din pacate, in majoritatea oraselor, exista gunoi peste tot. Asadar, de ce nu ai combina plimbarea cu un mic serviciu adus comunitatii locala si strange ghemotoacele de hartie sau sticlele de plastic pe unde mergeti? Ia o punga si un prieten, iesiti la plimbare si nu va intoarceti pana cand punga nu este plina.