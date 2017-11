Cel mai important obiectiv al vietii tale este sa aduci pacea in mintea si in sufletul tau.

Trebuie sa recunoastem ca nu este deloc usor sa alegi pacea atunci cand treci prin vremuri grele. Ne este dificil, ne lasam prinsi de griji si probleme si tot mai des simtim ca nu mai gasim raspunsuri la intrebarile noastre.

foto interior si prima pagina: Captblack76, Shutterstock

Insa puterea este inca in noi, trebuie doar sa o cautam. Exista nenumarate lucruri pe care le putem face pentru a crea pacea mintii, atat ca raspuns la evenimentele din viata noastra, cat si ca stil de viata.

Am gasit pe tinybuddha 28 de moduri prin care putem aduce pace in mintea si in sufletul nostru:

Meditatie:

1. Ia-ti cinci pana la zece minute pe zi pentru o meditatie care sa iti calmeze sufletul.

2. Fa o plimbare meditativa, concentrandu-te exclusiv pe senzatiile fizice ale mersului pe jos - pamantul de sub picioare, leganatul soldurilor, miscarea mainilor.

3. Gaseste un video cu meditatie pe Youtube si bucura-te de prezenta unui profesor zen chiar in casa ta.

Comunicare:

4. Scrie pe o hartie tot ce simti ca iti raneste sufletul si apoi da-i foc ca pe o forma de eliberare.

5. Scrie tot ce ai invatat dintr-o experienta dificila astfel incat sa o poti vedea ca pe ceva util - ca pe o lectie de viata.

6. Spune-i unei persoane care te-a ranit ce ai simtit. Nu tine asta doar pentru tine.

7. Cere-ti scuze pentru o greseala pe care ai facut-o. Aceste scuze trebuie sa fie din inima.

Creativitate

8. Scoate la suprafata activitatea creativa care te relaxeaza si bucura-te de aceasta terapie ieftina.

9. Creeaza un colaj al pacii. Include imagini care te fac sa te simti relaxata, in largul tau. Gasesti pe internet tot ce iti doresti.

10. Mediteaza pe citatul preferat - scrie-l pe mai multe hartiute pe care sa le pozitionezi prin toata casa incat sa le vezi cand nici nu te astepti.