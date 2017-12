Exista o multime de alimente care nu sunt la fel de sanatoase pe cat se spune dar exista, de asemenea, alimente care nu iti vor dezamagi niciodata corpul si iti vor sustine sanatatea. Iata trei alimente pe care ar trebui sa le consumi zilnic.

1. Ovazul.

Ovazul este benefic pentru inima ta si reduce colesterolul rau. Iti dau energie si contin proteine, asadar este mai bine sa il consumi la micul dejun.Se prepara rapid si il poti manca cu lapte sau iaurt. Dupa aceasta masa, vei avea suficienta energie pentru a incepe ziua si pentru a duce la bun sfarsit sarcinile pe care trebuie sa le finalizezi. Exista multe beneficii pe care le vei obtine din fulgii de ovaz, unul dintre cele mai mari fiind faptul ca asigura niveluri ridicate de fibre, niveluri scazute de grasimi si niveluri ridicate de proteine. De asemenea, iti protejeaza inima si reduce riscul de cancer si de diabet.

Acesta sustine intreaga ta stare de sanatate si ajuta la reglarea tensiunii arteriale. Usturoiul este mai bogat in germaniu - un agent anti-cancer, decat oricare alta planta medicinala. Usturoiul ajuta la intarirea protectiei organismului impotriva alergiilor si diminuarea placii din peretii arterelor. Contine proteine, potasiu, vitaminele A, B, B2 si C, calciu, zinc.

Poti include usturoiul la fiecare masa. Exista o multime de trucuri pentru a stopa mirosul neplacut precum mancarea unei felii de lamaie sau bautul de suc de lamaie. Mananca usturoiul cu iaurt inainte sa te culci pentru a-ti fi de folos cat mai mult.

3. Afinele.

Afinele pot inlocui cu succes orice desert sau gustare si iti ofera beneficii ca nici un alt aliment. Afinele sunt foarte bogate in antioxidanti precum, vitamina C, complex B, vitamina E, vitamina A, cupru (un constructor imunitar foarte eficient si antibacterian), seleniu, zinc, fier, care promoveaza imunitatea prin cresterea hemoglobinei si a concentratiei oxigenului in sange, stimularea sistemului imunitar si prevenirea infectiilor. Afinele sunt unul dintre cele mai bune alimente pentru creierul tau, neutralizand radicalii liberi care pot genera imbolnavirea si imbatranirea corpului. Antioxidantii din afine lor te ajuta sa previi aparitia cancerului, a grasimii abdominale si te ajuta sa iti pastrezi pielea neteda. Manaca afine dupa mese, atunci cand tanjesti dupa zahar sau la micul dejun.