Anxietatea este o stare emotiva caracterizata printr-un sentiment de neliniste, de agitatie, de stres cu privire la un o situatie periculoasa potentiala sau imaginata de mintea umana. Pe scurt, anxietatea este frica neobisnuita intr-un moment obisnuit.

foto interior si prima pagina: Anna Ismagilova, Shutterstock

Potrivit BrightSide, ne simtim ingrijorati atunci cand mintea noastra este in mod constant concentrata asupra viitorului. De obicei, oamenii sufera atacuri de anxietate pe timp de noapte, inainte de culcare deoarece acesta este momentul in care gandurile nedorite pe care le-am ingropat pe parcursul zilei revin in atentia noastra.

Iata cateva sfaturi pentru a elimina anxietatea din viata ta:

1. Combate gandurile anxioase

Anxietatea se hraneste pe sine. Daca iti permiti sa dezvolti gandurile negative, vei ajunge sa fii anxioasa din ce in ce mai des. Primul pas este sa inveti sa cunosti gandurile negative, sa le identifici imediat ce apar. Cand iti dai seama ca le hranesti si le alimentezi intreaba-te "Este probabil sa se intample asta?". Nu te mai gandi la trecut si la viitor si incearca cum ar fi viata ta daca nu ti-ai mai face griji.

Daca acest lucru nu functioneaza, fa o lista. Scrie ce este in mintea ta si ce faci cu privire la aceste ganduri. Acest exercitiu scris te va ajuta sa intelegi mai bine problemele pe care le ai si sa gasesti solutii reale pentru ele.

2. Mediteaza si respira

Acesta este cel mai frecvent sfat pentru combaterea anxietatii si este si unul dintre cele mai eficiente. Daca ai atacuri de anxietate, ia in considerare meditatia. Acest obicei sanatos nu doar pentru mintea ta, ci si pentru corpul tau, te va ajuta sa reduci stresul si sa imbunatatesti calitatea vietii tale.

Un alt sfat ar fi tehnicile de respiratie. Acestea pot fi foarte utile pentru relaxare inainte de somn sau in momentul in care simti ca esti foarte stresata. Opreste-te din tot ce faci, inchide ochi si timp de cateva minute concentreaza-te doar asupra respiratiei. Inspira si expira, incercand sa fii atenta doar la modul in care corpul tau se schimba in timpul acestui proces.

3. Incearca aceste remedii naturale

Ceaiurile din plante, cum ar fi ceaiul de valeriana, lavanda si musetel, te vor ajuta sa reduci anxietatea, sa te relaxezi si sa adormi mai repede. In plus, sunt foarte gustoase.

4. Evita cofeina

Potrivit unor studii recente, cofeina creste nivelul de anxietate si provoaca atacuri de panica daca este consumata de catre persoanele stresate si agitate. Cofeina este un stimulent care poate duce la nervozitate, batai neregulate ale inimii si agitatie. De asemenea, nu iti va permite sa te odihnesti asa cum trebuie.