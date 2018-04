Exista o dieta care este accesibila mai tuturor romanilor, este destul de ieftina iar rezultatele sunt vizibile in timp foarte scurt.

Mai mult decat atat, datorita alimentelor care sunt folosite in aceasta dieta, organismul va primi absolut toti nutirentii necesari pentru ca sa va simtiti mereu in forma si plini de energie. Totodata, kilogramele in plus vor disparea in doar cateva zile iar dieta poate fi tinuta pe o perioada indelungata, neavand efecte adverse, asa cum au multe alte diete.

foto interior si prima pagina: Calin Stan Shutterstock

Pe deasupra, dieta romaneasca este si destul de ieftina.

Astfel, pentru aceasta dieta este nevoie sa cumparati salata verde (in jur de 2,5 lei legatura), oua (50 de bani bucata), pui (un pui intreg costa in jur de 20 de lei si poate fi portionat pentru patru zile), paine neagra (1 leu bucata), iaurt 3% grasime (5 lei 500 de grame), ciuperci la cutie (4 lei cutia), fulgi de ovaz integrali (4 lei 500 de grame), grepfruit (4 lei kilogramul), ceapa verde (2,5 lei legatura), leurda (2,5 lei legatura), fasole verde la borcan (3,5 lei borcanul)

Din alimentele de mai sus va puteti forma o dieta care pe langa faptul ca va va curata organismul, va va ajuta sa scapati de grasime in mod miraculos. Acest lucru se doatoreaza faptului ca dieta presupune eliminarea grasimilor din alimentatie si imbogatirea acesteia cu vitamine, proteine, si nutrientii necesari fiecarei zile.

Citeste continuarea pe Realitatea.net