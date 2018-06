Pepenele galben are un conținut de 90% apă, albumine, fibre alimentare, potasiu, fier, vitaminele A, B, C, magneziu, fosfor, calciu din belşug şi potasiu. Acesta se consumă în general în stare naturală, dar este la fel de savuros şi sub formă de salate, îngheţată sau dulceaţă.

foto interior si prima pagina: Oxana Denezhkina, Shutterstock

În cazul în care te confrunți cu o constipaţie, consumă dimineaţa, pe stomacul gol, unul, două kilograme de pepene galben. De asemenea, două felii consumate înainte de masă reglează apetitul, având calitatea de a potoli senzaţia de foame puternică.

Specialiştii susţin că un consum regulat al acestui fruct combate cu succes stresul zilnic. De asemenea, o felie potrivită de pepene galben este importantă pentru vedere. Astfel, conform studiilor, persoanele care au o dietă bogată în vitamina A prezintă un risc redus de a dezvolta cataractă.

