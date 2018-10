Stiai ca o portie de granola poate contine pana la 600 de calorii? Sau ca siropul de agave contine cu pana la 80-90% mai multa fructoza decat zaharul alb? Esti surprinsa, nu-i asa? Le-ai inclus pe lista cu alimente sanatoase, insa este important ce alegi si sa stii mai multe despre ele.

foto interior si prima pagina: Foxys Forest Manufacture Shutterstock

In intreaga lume, exista un curent din ce in ce mai puternic orientat catre consumul de hrana sanatoasa dar sa mananci sanatos nu este asa de simplu cum pare. Adevarul este ca multe mancaruri sanatoase contin la fel de multe, sau chiar mai multe calorii si zaharuri decat alimentele pe care le consumam in mod obisnuit.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro