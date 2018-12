Râsul face bine trupului, minții și sufletului tău. Insă atunci când este combinat cu yoga, efectele sale se amplifică. Laughter Yoga, căci despre asta este vorba, este una dintre practicile care începe să aibă adepți și în România. Cel mai mic are doi ani iar cel mai vârstnic a depășit 90. Am stat de vobă cu Cristina Petrescu, Laughter Yoga Leader și fondatoarea clubului 5 o'laugh despre această tehnică minunată care îți faec viața mai bună.

foto interior si prima pagina: fizkes, Shutterstock

Râs și yoga.... La prima vedere pare o combinație neobișnuită. Despre ce este vorba?

Laughter Yoga este o tehnică cu ajutorul careia fiecare dintre noi poate râde fără a fi nevoie de glume, comedii sau chiar de simţul umorului.

Această tehnică a fost implementată de cardiologul Madan Kataria împreună cu soția sa Madhuri Kataria în 1995. Se bazează pe un principiu simplu : „Fake it until you make it" (Prefă-te până când îți iese.) Este practic vorba despre râsul fără motiv.

Poţi începe să râzi chiar dacă eşti supărat, furios sau depresiv, orice emoţie ai simţi in acel moment. Atâta timp cât eşti capabil sa râzi, o poţi face.

Laughter Yoga se bazează pe cercetari ştiinţifice și medicale, demonstrându-se faptul că , indiferent de tipul râsului, fals sau natural, corpul nu face diferenţa. Mintea poate identifica că râsul este “prefăcut”, însa corpul va crea aceleaşi beneficii psihologice ca şi când, râsul ar fi “natural”.

Cum a fost prima ta participare la o astfel de practică?

A fost foarte interesant. Primul contact pe care l-am avut a fost în cadrul unui curs de dezvoltare emoțională,însă la momentul acela nu ni s-a explicat faptul că este vorba despre laughter yoga, pur și simplu am făcut exercițiile și mi s-a părut fabulos, am intrat imediat în energia de bună-dispoziție.

După ce am început să studiez și să înțeleg, am accesat o sesiune completă de laughter yoga unde m-am simțit realmente extraordinar.



Cui i se adresează Laughter Yoga?

Se adresează tuturor categoriilor de vârstă, atât persoanelor sănătoase care își doresc să-și mentină starea ,cât și celor care au o stare de sănătate precară Laughter Yoga ajutându-le să și-o îmbunătățească .

Care sunt beneficiile acestui tip de yoga și cât de des ar trebui practicată pentru rezultate ideale?

Râsul încurajat si susţinut în timpul sesiunilor de Laughter Yoga oferă o stare de bună-dispoziţie, o mai bună oxigenare a corpului, o stare de bucurie pe care poate, nu ai trait-o demult precum și spargerea sau chiar dizolvarea barierelor mentale legate de râs. Pe termen lung și în urma participării la un număr mai mare de sesiuni, laughter yoga duce la îmbunătățirea stării de sănătate, întarirea sistemului imunitar, stimularea comunicării interpersonale, obţinerea unei atitudini pozitive în momente de cumpănă, longevitate sporită, reducerea depresiei, anxietăţii şi fricii datorită cresterii nivelului de serotonină în sânge, un nivel crescut de încredere în sine. Oricine ar trebui să acceseze o dată pe săptămână o sesiune de Laughter Yoga.

Starea generală a unei persoane care participă pentru prima dată la o sesiune de Laughter Yoga este de curiozitate, suspiciune și oboseală.

După sesiune se simte energizată și entuziasmată de starea pe care o obține.

Ne poți spune, pe scurt, o poveste de succes despre unul din cursanții tăi?

Este o persoană care înainte de a veni la sesiunile susținute de mine, a accesat această tehnică,însă nu a reușit să intre în energie deloc, părăsind chiar sesiunea de exerciții.

A acceptat invitația mea la un moment dat, și, surprinzător lucrurile au luat o direcție excelentă. A reușit să se relaxeze, să colaboreze și să-și dea voie sa râdă în hohote chiar, fiind realmente surprinsă de magia acestui instrument atât de simplu. Pentru mine a fost o mare bucurie că am reușit să o determin să-și dea voie să râdă.

Care este legătura între râs, yoga și....feminitate?

Este evident că o femeie care râde des își accesează latura feminină.

Râzând des, atitudinea, starea și relația cu oamenii din jur se schimbă. Admir femeile care râd și se bucură din plin de viață.

Cum se desfășoară o ședință de laughter yoga cu tine?

Durata unei sesiuni este de o oră. Exercițiile sunt alese în funcție de grupul format dintr-o bază de 40 de exerciții si 200 auxiliare. La începutul sesiunii se acesează exerciții cu un grad mai scăzut de intensitate a energiei, astfel că pe parcurs aceasta crește . Laughter Yoga combina exerciții de râs, mișcare și respirație. Conectarea, joaca și bucuria apar rapid pentru că aceste exerciții sunt special create ca să stimuleze, să stârnească și să susțină râsul pe tot parcursul sesiunii. Evident că aceste exercitii sunt combinate cu exerciții de respirație profundă, diafragmatica pentru a oferi starea de repaus a corpului.

De ce echipament avem nevoie pentru a practica laughter yoga?

Este recomandat aă porți o vestimentația lejeră pentru a te mișca în voie și relaxaă..

Povestește-mi despre proiectul tău, 5o'laugh Laughter Yoga Club?

In iulie 2017,imediat după ce m-am certificat ca Laughter Yoga Leader, am deschis clubul 5olaugh Laughter Yoga Club by Cristina Petrescu.

In decurs de un an am reușit să susțin numeroase sesiuni de laughter yoga cu toate categoriile de vârstă, astfel că cel mai mic participant are 2 ani iar cel mai vârstnic, aproximativ 90. In luna mai a acestui an am reușit să mă mobilizez și să atrag câtiva omologi de ai mei și am celebrat pentru prima dată în România cu o amploare mare Ziua Mondială a Râsului.