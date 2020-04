5 vitamine si minerale esentiale, care nu trebuie sa-ti lipseasca in carantina

In plina carantina este mai greu sa mananci 100% sanatos, dar trebuie sa-ti asiguri aportul de nutrienti de baza.

Ti se spune tot timpul ca este important sa ai o dieta „perfecta”, iar acest obiectiv aproape ca a devenit o himera in ultimele saptamani, pe fondul izolarii sociale. Lumea se afla intr-o continua schimbare si este dificil sa respecti o alimentatie sanatoasa.

Bindiya Gandhi, specialista in medicina integrativa, considera ca este mai important acum sa-ti asiguri necesarul de vitamine esentiale. Carenta acestor elemente nutritive poate afecta sistemul imunitar, asa ca trebuie sa te concentrezi mai mult in aceasta directie decat pe cateva kilograme in plus pe care le poti acumula in timpul carantinei.

Bindiya a prezentat pentru Mind Body Green vitaminele esentiale de care ai nevoie si cum sa le asimilezi la un nivel optim.

