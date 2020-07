Cele mai bune 8 plante si condimente pentru creier, recomandate de experti

Un creier in forma, sanatos si eficient, trebuie hranit cu nutrienti naturali care il protejeaza de oboseala, de boli si de imbatranire. Aceste plante si condimente sunt ideale pentru sanatatea creierului!

Cu toate problemele actuale din lume, e de inteles daca pierderea functiei cognitive, adica dementa, nu se afla in topul prioritatilor tale. Totusi, dementa este in crestere in Statele Unite, iar forma sa cea mai prevalenta, maladia Alzheimer, a urcat pe locul al saselea in ierarhia cauzelor de deces.

Daca nu vrei sa mai adaugi pe lista un motiv care sa-ti dea insomnii, poti foarte simplu sa-ti imbunatatesti dieta si sa o adaptezi mai bine pentru sanatatea creierului, scrie Well+Good. Pe scurt, asta inseamna sa adaugi mai multe plante in alimentatia ta, inclusiv condimente benefice pentru creier.

Cercetarile sunt inca intr-o faza incipienta, insa Gary W. Small, directorul UCLA Longevity Center, spune ca studiile actuale sugereaza ca proprietarile antioxidante si antiinflamatorii ale unor plante pot avea un impact pozitiv asupra sanatatii creierului.

