O bautura simpla te ajuta sa dormi mai bine. Cum sa o prepari acasa in fiecare seara?

Contine musetel si lavanda, in combinatie cu alte cateva ingrediente naturale care te ajuta sa dormi mai bine. Ca sa ai un somn odihnitor poti sa incerci aceasta bautura cu efect calmant.

Cu totii avem uneori probleme cu somnul. Unii recurg la ajutorul medicamentelor sau suplimentelor naturale, altii numara oi. Eu am incercat acesta bautura simpla, care contine numai ingrediente naturale si a functionat. In continuare iti voi arata cum sa prepari acasa in fiecare seara o bautura care te ajuta sa dormi mai bine.

Aceasta bautura cu accente de aromaterapie este o incantare pentru toate simturile. Musetel si lavanda, infuzate in lapte de migdale, ca sa-ti ofere o stare de relaxare in mod natural.

Musetelul este folosit de multe secole in medicina holistica. Flavonoidele pe care le contine aceasta planta pot contribui la vindecarea multor afectiuni, de la stari de greata si inflamatii pana la anxietate si insomnie.

foto main: Alex Yuzhakov, Shutterstock