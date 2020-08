5 semne ca dieta ta din aceasta perioada te afecteaza negativ pe termen lung

Ultimele luni de zile au fost marcate de incertitudine si de anxietate. Probabil ca si rutina ta a avut de suferit, inclusiv cea legata de mancare.

Mese neregulate, comenzi de mancare nu chiar sanatoasa, mai multe dulciuri si mai putin sport. Cu siguranta, se aplica si in cazul tau. In perioada de stat acasa, felul in care ne alimentam a avut de suferit, iar efectele dietei nesanatoase nu intarzie sa apara.

Fiind vorba de mult stres si de o situatie globala incerta, nu trebuie sa te judeci prea aspru. Totusi, trebuie sa stii ca alegerile alimentare din prezent, daca sunt mentinute in continuare, te vor afecta negativ pe termen lung.

Iata 5 dintre efectele dietei nesanatoase pe care este posibil sa le simti deja!

1. Ai mai multe cosuri si iritatii pe ten decat in mod normal. Daca ai observat ca tenul tau este iritat si iti apar cosuri mai des, este posibil ca alimentatia sa iti influenteze in mod direct aspectul pielii.

foto main: ViChizh, Shutterstock