De cate ori e normal sa te trezesti in timpul noptii? Raspunsul unui expert

Nu este ceva neobisnuit sa te trezesti in toiul noptii, fie ca iti strica somnul un vis urat sau ca simti nevoia sa mergi la toaleta. Uneori nici nu ne amintim ca ne-am intrerupt somnul noaptea.

Se intampla, cateodata, sa-ti sara somnul. Dar de cate ori este normal sa te trezesti noaptea? Doctorul Joshua Tal, expert in psihologie, a explicat pentru Mind Body Green cum stau lucrurile cu trezitul din somn noaptea.

Cand ai nevoie de un specialist

Vestea buna e ca este absolut normal sa te trezesti in toiul noptii, chiar de mai multe ori. Expertul mentionat spune ca aceasta era norma in trecut: „Inainte de revolutia industriala, oamenii obisnuiau sa mearga putin mai devreme la somn decat in zilele noastre si se trezeau practic la miezul noptii, mergeau la toaleta, mai stateau putin, eventual beau putin ceai si pe urma dormeau iar”.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main pixabay