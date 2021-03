5 sesiuni scurte de stretching pe care sa le faci acasa, dupa ce inchizi laptopul

Ai stat la birou toata ziua, cu laptopul in fata, iar acum iti simti corpul intepenit si amortit?

Cel mai probabil, raspunsul este da. Cand esti concentrata pe taskuri timp de ore intregi, ai tendinta de a nu mai fi atenta la corp.

Astfel, zona cervicala devine tensionata, gatul se apropie de monitor, coloana vertebrala ajunge in pozitii foarte ciudate, iar picioarele se contorsioneaza sub tine. In mod clar, ai nevoie de o sesiune de stretching ca la carte. Iata cateva clipuri perfecte pentru o sesiune de stretching acasa!

Cand spui Pamela Reif, spui antrenamente intense, care dau rezultate maxime. La fel de eficiente sunt si rutinele ei de stretching, ceva mai blande, dar facute tot in stilul caracteristic.

