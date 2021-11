5 mituri despre proteine pe care sa nu le mai crezi

Proteinele sunt indispensabile in alimentatia noastra. Acest macronutrient are numeroase roluri esentiale in organism, inclusiv acela de a sustine functionarea celulelor, tesuturilor si organelor.

Prin urmare, este extrem de important sa consumi alimente care contin proteine pentru ca, desi organismul poate sintetiza multi aminoacizi esentiali, exista unii pe care nu ii poate produce. Daca aceste lucruri sunt clare si este evident ca nu putem trai fara proteine, exista multe alte dezbateri legate de cantitatea de care organismul are nevoie, de ce tipuri de proteine sa alegem – animale sau de origine vegetala – sau daca proteinele ne ajuta sa slabim sau sa dobandim masa musculara. „Academia Nationala de Medicina a stabilit un nivel recomandat al aportului de proteine care se incadreaza intre 10 si 35% din totalul de calorii consumate in fiecare zi. In afara de asta, exista putine informatii solide cu privire la cantitatea ideala de proteine din dieta", spun specialistii Falcultatii de Sanatate Publica din cadrul Universitatii Harvard, citati de prevention.com

6 Noiembrie 2021 Echipa Kudika