6 tipuri de odihna de care au nevoie corpul si creierul pentru o viata implinita

Somnul nu este singurul mod in care ne putem odihni. Uneori, e nevoie sa luam o pauza de la lume ca sa simtim odihna in adevaratul sens al cuvantului si ca sa ne reincarcam bateriile.

Sunt 6 tipuri de odihna de care avem nevoie si care necesita sa le acordam timp si atentie acum. Toate ca sa putem functiona sanatos la locul de munca, in relatia de cuplu, in relatiile de prietenie si in relatia cu noi. Ne pot ajuta si independent, fiecare in parte, insa daca ne concentram pe una in mod special si neglijam o alta la fel de importanta, posibil sa ne amagim ca ne odihnim suficient. Iata ce e de facut:

Odihna fizica. Odihna fizica se imparte in odihna fizica activa si odihna fizica pasiva. In timpul odihnei active poti face o plimbare in parc sau prin locurile care iti fac placere, poti practica yoga, poti face stretching sau poti dansa. In timpul odihnei pasive, lucrurile sunt evidente: somn, masaj si orice alta activitate care nu implica o miscare a trupului.

Odihna mentala. Una dintre cele mai importante tipuri de odihna de care avem nevoie urgent este odihna mentala. Traim intr-o continua graba si un continuu stres.

