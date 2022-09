15 Lucruri pe care sa ti le spui atunci cand simti furie in tot sufletul tau

Data viitoare cand simti ca explodezi de nervi aminteste-ti aceste lucruri.

Stapanirea de sine este esentiala atunci cand vine vorba de controlarea furiei. Daca nu iti poti controla emotiile, probabil vei face sau vei spune ceva ce vei regreta mai tarziu. Mai mult decat atat, atacul de furie poate afecta grav relatiile personale si profesionale.

Trebuie sa inveti sa controlezi toate emotiile care apar in momentele foarte tensionate si sa nu le mai permiti acestora sa interfereze cu viata ta. Cand vei putea face asta, vei reusi sa devii stapana pe tot ceea ce simti. De asemenea, daca reactia este una neutra sau pozitiva te vei putea elibera de furie mult mai usor.

Daca ai vointa, atunci crede in puterea ta de a depasi orice moment tensionat. Nu ceda maniei pentru ca aceasta se va intoarce impotriva ta. Iata cateva lucruri pe care sa ti le spui atuncic and simti furie in tot sufletul tau:

1. Nu permit oamenilor sa imi controleze mintea, sentimentele si emotiile. Eu sunt stapana pe ceea ce simt.

2. Stapanirea de sine este un semn al unei persoane mature din punct de vedere emotional. Nu las pe nimeni sa ma influenteze.

3. Imi controlez reactiile grabite, nerabdarea si furia pentru ca doar asa dobandesc putere interioara si autodisciplina.

4. Nu raspund in fata unei persoane furioase chiar daca merita raspunsul meu. Nu permit ca furia ei sa devina mania mea.

5. Auto-controlul este un factor cheie in atingerea succesului. Nu pot controla totul in viata, dar cu siguranta ma pot controla pe mine insami.

6. Nu pot controla ceea ce mi se intampla, insa pot controla atitudinea pe care o am fata de ceea ce se intampla si prin asta reusesc sa pun stapanire completa asupra momentului.

7. Ceea ce se face cu amaraciune intr-o situatie necontrolata nu mai poate fi anulat sau uitat.

8. Stapanirea de sine este elementul principal in respectul de sine, iar respectul de sine este elementul principal in curaj.

9. Confruntarea cu inamicul infuriat imi hraneste ego-ul, insa imi diminueaza sansele de succes.

10. Sunt mai puternica atunci cand reusesc sa ma controlez in fata incontrolabilului. Sunt mandra de mine.

11. Nu voi vorbi niciodata cand sunt suparata pentru ca voi avea un discurs pe care il voi regreta.

12. Mania este un sentiment urat. Nu face bine si poate rani incredibil de mult. Eu ma pot folosi de ea pentru a construi sau pentru a distruge... iar decizia imi apartine in totalitate.

13. Furia este una dintre emotiile puternice pe care oamenii trebuie sa le simta, insa atuni cand devine prea puternica si ii permitem sa ne controleze poate distruge tot in calea ei.

14. Prin auto-control reusesc sa imi schimb gandurile, sentimentele si comportamentele astfel incat sa reusesc sa inving furia.

15. Daca imi pierd vreodata cumpatul, vina este numai si numai a mea. Intotdeauna. Fara exceptie. Modul in care raspund in fata maniei nu este niciodata responsabilitatea unei alte persoane.

foto main KieferPix, Shutterstock

Vizionare placuta