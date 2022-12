5 lucruri rele care se intampla in corpul tau cand stai prea multe ore pe scaun

Daca statul prea mult timp in sezut face parte din stilul tau de viata, este timpul sa iei masuri pentru a evita problemele de sanatate. Afla ce schimbari sunt indicate pentru a evita neplacerile cauzate de o viata sedentara.

Exista momente in care suntem atat de prinsi sa lucram la laptop in sufragerie sau sa ne uitam la televizor, incat nu ne dam seama cat timp am petrecut stand pe un scaun sau pe o canapea. In curand, incepem sa dam semne ca am petrecut mai mult timp pe scaun decat era necesar.

Pentru un stil de viata sanatos, trebuie sa facem un efort constient pentru a ne ridica de pe scaun la anumite intervale de timp, altfel ne vom confrunta cu probleme serioase. Ce se intampla in corp cand stai prea mult pe scaun?

1. Umflarea picioarelor. Potrivit unui studiu citat de National Center for Biotechnology Information, acumularea de lichid in picioare din cauza sederii prea mult timp poate duce la edem la nivelul picioarelor si la riscul de formare de cheaguri de sange in cazuri extreme. Acestea pot duce la cresterea tensiunii arteriale, probleme respiratorii si de somn. Daca observi ca ti se umfla picioarele, fa 10 minute de miscare la fiecare ora pe care o petreci in sezut. In cazul in care problema persista, mergi la medic.

foto main pixabay

