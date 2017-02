Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

In ciuda glumelor care se fac pe seama ei, cu fibra nu este de gluma. Avem nevoie de fibra la fel de mult cum avem nevoie de proteina, fier, calciu si alte substante fara de care corpul nostru nu poate functiona in mod corespunzator. Fibrele sunt necesare pentru ca sistemul tau digestiv sa functioneze ceas. Previn aparitia bolilor de inima si a hipertensiunii. Le gasesti usor, in legume si fructe. Ti-am pregatit o lista cu zece super alimente bogate in fibre si modul in care le poti transforma in mancaruri delicioase.

10 alimente delicioase bogate in fibra

Foto: xuanhuongho, Shutterstock

Lintea

Lintea este vedeta bucatariei moderne. Se gatesc mai repede si sunt mai versatile decat alte legume. In combinatie cu suc de lamaie si nuci, alcatuiesc pasta delicioasa.

Fasole neagra

Adauga cartofi dulci si ardei iuti si obtii o combinatie delicioasa, numai buna de mancat dupa un antrenament in forta la sala.

Anghinare

Mai bogata in fibre decat oricare alte legume, anghinarea este prea rar intalnita in bucatarie, poate datorita aspectului ei intepator. Fii creativa si incearca o reteta pe baza de anghinare cu lime, usturoi si piper negru.

Mazare

Piureul de legume este un mod perfect de a extrage toti nutrientii. Mazarea contine proteina, omega -3 si fibre.

Broccoli

Broccoli poate fi consumat si altfel decat in traditionala supa-crema. Incearca sa il combini cu ceapa, usturoi, oua si lapte de migdale.