Va vine sa credeti sau ba, Adolf Hitler a spus ca oamenii tind sa creada o miciuna pentru simplul fapt ca e uriasa. Pur si simplu natura umana gandeste automat ca un om nu poate inventa o chestie atat de gogonata. Si totusi, se intampla. Iata cateva exemple din nutritie care te vor lasa cu gura cascata.

Dietele si miturile lor

1. Dieta alcalina si cancerul de la ph acid

Dieta alcalina se bazeaza pe principiul ca toti suntem “acizi”. Nu doar ca am fi super acizi ci si ca ni se trage de la ce mancam. Care vasazica, daca mananc un cartof prajit, ma acidifiez. Daca aleg broccoli, sunt alca-zenificata.

In calitate de sustinator al brocoli, dar si de fan sub acoperire al unui cartof prajit din cand in cand, trebuie sa punctez: fie ca mananci un cartof prajit, fie ca alegi brocoli, ph-ul tau gastric va fi acelasi plictisitor 2. Sigur ca unele substante sunt alcaline si altele acide. In eprubeta. In stomac insa, avem cel mai bun mecanism gandit de natura pentru a mentine valorile constante. Valorile pot varia putin, e adevarat, in functie de alimente. Dar incredibil de putin. Dar asta nu e tot. Acidul si alcalinul din dieta nu se refera la ce se intampla in stomac si intestine ci la sangele nostru si la felul in care alimentele influenteaza ph-ul sau.

Asadar, sa revenim la fiziologia digestiei si absorbtiei, varianta de buzunar: in tractul digestiv, alimentele sunt descompuse in substante absorbabile care traverseaza peretele intestinal si trec in sange.

Ph-ul sangelui este cam 7,4, deci usor alcalin. Este foarte important pentru organism sa il mentina constant, motiv pentru care acest proces este super atent reglat cu ajutorul rinichilor si al respiratiei. Indiferent ce mananci, acest mecanism nu va permite sa scazi sau sa cresti ph-ul mai mult de aproximativ 0,1 unitati.

Inapoi la dieta alcalina care spune asa: daca mananci chestii acide (merdenele, carne, ou) sangele tau va avea un ph acid, cam intre 5 si 6. La un ph de 6,8 vei incepe sa ai simptome de boala. La 5,8 celulele canceroase incep sa apara. Pe de alta parte, daca mananci chestii alcaline (brocoli, spanac, usturoi), vei avea un ph cat mai crescut, spre 9, 10, ceea ce inseamna ca esti intr-o stare minunata de sanatate. Repet: asta sustine dieta alcalina. Ce sustine stiinta cu dovezi?

Astfel, la un ph de 7,8 organismul nu mai sustine viata. Nici in partea opusa nu merge mai bine: la un ph de 6,8, organismul este iarasi mort. Poate ca la 5,8 apar celule canceroase asa cum sustine dieta alcalina, dar nu la oamenii vii, poate cel mult in eprubete.

2. Dieta grupelor sangvine

Dieta grupelor sangvine sustine ca oamenii mananca cel mai bine in functie de grupa sangvina: grupa 0 e carnivora prin definitie, A sunt vegetarieni, B sunt norocosii carora le pica bine orice si, in fine, AB sunt sensibilosii.

De la bun inceput, chestii asta cu impartirea planetei in 4 tipuri de alimentatie mi se pare o idee care da dureri de cap. Dar sa trecem peste pentru ca aceasta este, de la distanta, cea mai mica problema din dieta grupelor sangvine. Problema cea mai mare a dietei nu este ca imparte sau ca desparte. Ci ca nu are niciun fel de baza stiintifica. Nu o spun eu, o spune toate comunitatea de nutritionisti din lume:

O sinteza sistematica asupra relatiei dintre grupa sangvina si dieta nu a gasit nicio relatie de cauzalitate intre cele doua. Societatea norvegiana de nutritie a dezbatut subiectul in amanunt pentru ca, aparent, dieta grupelor sangvine este foarte populara in nord. Concluzia lor: dieta grupelor sangvine nu are absolut nicio baza stiintifica.

Autorul a raspuns in stilul propriu iar eu ma vadnevoita sa-l citez pentru a nu pierde din savoarea mesajului:

“In spatele dietei grupelor sangvine se gaseste o baza stiintifica asa cum in spatele teoriei relativitatii lui Einstein se gaseste o baza stiintifica. Totusi, teoria relativitatii lui Einstein a avut nevoie de conditii optime ca sa se desfasoare (eclipsa solara intr-un anumit moment, intr-un anumit loc de pe planeta) inainte de a fi testata si confirmata. Intocmai precum calculele lui Einstein, teoria si dovezile empirice din dieta grupele sangvine sunt destul de bune”.