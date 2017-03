Om bun la toate, mama ranitilor, medic cu diploma in garda redactiei. Gandeste rational cand toata lumea intra in panica si are o solutie pentru absolut orice. Gazduieste acasa o colectie serioasa de [ ]

Va propunem sa descoperiti cateva puncte de presopunctura care ajuta in alinarea, stimularea organica ori chiar preventia unor afectiuni des intalnite. Este de mentionat ca in general zonele ce corespund unor organe suferinde sunt sensibile la apasare, de aceea la inceput este posibil ca terapeutii sa preseze mai putin intens aceste puncte, astfel incat sa fie comod pentru persoana in cauza.

10 Puncte de presopunctura pentru dureri si alte probleme de sanatate

Ameliorarea si prevenirea aparitiei durerilor de cap

Terapeutii folosesc apasarea succesiva cu degetul mare de la mana asupra punctelor situate pe linia mediana a halucelui de la ambele picioare. Urmariti clipul de mai jos si apasati din aproape in aproape, punct cu punct, linia corespunzatoare celei marcate cu rosu. Insistati in varful degetului mare. Reluati miscarile de 3 ori.

Ameliorarea durerilor de stomac

Pe talpa piciorului, imediat sub pliul ce corespunde pingelei, in jumatatea interna se afla aria stomacului. Va recomandam sa consultati Harta reflexologica a piciorului pentru a vizualiza aceasta arie.

Presati puternic si de mai multe ori aceasta zona, folosind varful degetului mare de la mana.

Imbunatatirea memoriei si a capacitatii de concentrare

Pe partea superioara a talpii piciorului, intre primele doua degete exista un punct reflexologic care ajuta in stimularea memoriei si cresterea capacitatii de atentie si concentrare. Presarea repetata a acestor doua puncte situate simetric la nivelul ambelor picioare ajuta in sustinerea acestor functii in ambele emisfere cerebrale.

Stimularea functiilor inimii si a tonusului sistemului circulator

Aria inimii este situata ca in imagine, doar la nivelul piciorului stang, de aceeasi parte a corpului unde este situata si inima. Presarea repetata a acestei arii ajuta la cresterea tonusului cardiac si la scaderea usoara a tensiunii arteriale in cazul celor care sufera de hipertensiune.

In cazul persoanelor care sufera de afectiuni cardiovasculare presopunctura poate fi de ajutor si prin starea de relaxare si confort pe care pacientul o resimte dupa fiecare sedinta.