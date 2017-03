Pozitia de somn a fost adesea inclusa in studii de specialitate, atat in domeniul medicinii, cat si al psihologiei si spiritualitatii. Se spune ca pozitia pe care o adoptam in somn ne poate da de gol personalitatea, poate vorbi despre probelemele pe care le avem in acel moment al vietii noastre, ne poate provoca boli si dureri sau, din contra, ne poate vindeca.

In acest articol vom aborda pozitiile de somn medicale, acelea menite sa amelioreze sau sa previna cele mai comune suferinte si dureri. Vom explica felul in care aceste pozitii ajuta si cum pot fi ajustate pentru a obtine totodata si un somn odihnitor.

8 Pozitii de somn care vindeca

Pozitia de somn in bolile cardiovasculare si reflux gastroesofagian

In afectiunile cardiovasculare avansate, circulatia pulmonara poate fi ingreunata, iar o pozitie cu partea superioara a corpului mai ridicata poate fi de ajutor.

De asemenea o astfel de pozitie este utila si in cazul celor care sufera de reflux gastroesofagian, in aceasta situatie alimentele din stomac se intorc in esofag, fiind “imbibate” cu suc gastric acid, ceea ce produce o arsura la nivelul mucoasei esofagiene neadaptata unui continut atat de acid. Somnul pe mai multe perne este de ajutor din punct de vedere mecanic. Intre esofag si stomac exista un sfincter, ca un inel care se strange dupa ce mancam si nu permite alimentelor din stomac sa se intoarca in esofag.

Imaginati-va o carafa unde gatul acesteia este esofagul si zona sferica este stomacul. Cand stam intinsi la orizontala, continutul din stomac se varsa daca sfincterul de care vorbeam mai sus nu finctioneaza optim. Acesta este cazul celor care sufera de reflux gastroesofagian si asa se explica de ce somnul pe mai multe perne este de un real ajutor pentru aceste persoane.

Cum dorim daca avem varice gambiere

Varicele reprezinta dilatarea anormala a venelor, iar in cazul celor gambiere aceste dilatatii pot fi observate cu ochiul liber sub piele. Venele de sub nivelul inimii sunt prevazute cu un sistem special de valve, astfel incat sa impinga sangele catre inima invingand forta gravitationala. In cazul varicelor, acest sistem de valve nu mai functioneaza bine si venele continua sa se dilate, nereusind sa impinga optim sangele catre inima. Prin stagnare pot sa apara chiar si cheaguri de sange, acestea fiind periculoase pentru ca pot pleca de la locul formarii, pot migra si pot produce infarcte in alte organe (de exemplu infarct pulmonar, o urgenta medicala).

Dar sa nu intram atat de mult in amanunte privind complicatiile varicelor gambiere. Pentru a ajuta venele sa dreneze este recomandat ca pe timpul noptii nivelul talpilor sa fie putin mai sus decat cel al bazinului. Pentru a obtine aceasta pozitie fie dorimiti cu picioarele ridicate pe o perna, fie puneti o patura sul sub saltea sau perne sub saltea, in capatul unde dormiti cu picioarele. Aceasta din urma este cea mai comoda varianta.

Pozitia de somn in care dormim cu o perna cervicala si o perna obisnuita sub gambe, ca in imagine, este recomandata si celor cu hiperlordoza lombara sau dureri de spate localizate la nivelul mijlocului.