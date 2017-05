Foto: Antonio Guillem, Shutterstock

Nu toti oamenii raspund pozitiv la indemnul: "Trebuie sa meditezi!" Daca te numeri printre acestia, nu intra in panica. Exista si alte metode care sa te ajute sa fii calma si echilibrata. Respiratia profunda este una dintre acestea.

Trei respiratii profunde - sau respiratia concentrata, una dupa cealalta, pot fi extrem de eficiente. Inspiri pe nas, expiri pe gura iar rezultatul este uimitor.

Respiratia concentrata implica sa fii prezenta si constienta. Este scurta, simpla si poate o invitatie la mai mult. Un experiment care poate deveni o practica.

Noile cercetari privind impactul respiratiei asupra starii de spirit publicate in martie 2017 in revista Science de Mark Krasnow, doctor in medicina si profesor de biochimie la Universitatea Stanford, concluzioneaza ca exista neuroni in creier care conecteaza respiratia la starea noastra de spirit. Respectivii neuroni leaga respiratia de relaxare, atentie, entuziasm si anxietate. Concluzia?Cei mai buni lideri folosesc tehnici de antrenament mentala pentru a-si creste inteligenta emotionala si a deveni mai buni.

Exista multe tipuri de exercitii de respiratie pe care le poti incerca insa iti recomand sa optezi pentru simplitate. Data viitoare cand te simti nelinistita, ia o pauza si respira adanc de trei ori. Poate chiar de mai mult de trei ori. Mai degraba de atat de multe decat e nevoie pentr a-ti schimba starea de spirit si a diminea stresul printr-un procedeu atat de simplu de a inspira profund, pe nas, si a expira profund, pe gura. Daca mintea incepe sa devina agitata, gandeste-te la ceea ce faci - respiri. Si explica-i faptul ca o antrenezi, ajutand creierul sa creeze noi cai neuronale care te vor ajuta sa nu mai mai mergi pe cel vechi si paguboase.

Respiratia concentrata functioneaza in orice situatie. Este folosita cu succes de sportivi de performanta si de amatori. Cu totii recunosc puterea ei vindecatoare si capacitatea de a-i ajuta sa se concentreze si scape de nelinisti. O poti folosi inaintea unei intalniri importante, a unei sedinte sau a unei aparitii in public. Si chiar inainte de culcare pentru a-ti elibera mintea de grijile si stresul de peste zi si a te cufunda intr-un somn odihnitor.