Este imposibil sa eviti viata sociala in totalitate daca vrei sa duci o viata normala si stim, din numeroase studii si cercetari psihologice realizate de-a lungul anilor, ca relatiile sociale bune sunt un factor major in fericirea noastra. “Anxietatea sociala este cea mai comuna forma de tulburare de anxietate. Studiile au aratat ca afecteaza aproximativ 13-14% din oameni la un moment dat in viata lor, iar izolarea creata de anxietatea sociala poate duce la singuratate si depresie, care nu fac altceva decat sa scada stima, increderea de sine si multe alte efecte negative”, explica Eugen Popa, presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza.

De ce avem emotii in public?

Foto Lightspring/ Shutterstock

Emotia este definita ca o reactie afectiva de intensitate mijlocie si de durata relativ scurta, insotita de modificari in activitatea organismului, oglindind atitudinea individului fata de realitate. Cuvantul “emotie” provine din cuvantul latin “emotionis”, in traducere “impulsul ce aduce reactii”.

“Emotiile pot fi traduse si prin energii in miscare (e-motion, energy motion), deci au rolul de a face ca lucrurile sa se intample in jurul nostru, deoarece suntem pusi in miscare. Cu totii avem nevoi de baza adanci – pentru afectiune, securitate, iubire, hrana, adapost. Avem nevoie de statut, de semnificatie, de atentie. Avem nevoie de stimulare, de exersarea creativitatii. Unele emotii ne conduc catre experiente care ne ajuta sa ne satisfacem aceste nevoi, iar altele ne indeparteaza de experiente sau situatii care, credem noi, ne-ar impiedica sa satisfacem nevoile noastre esentiale. Gandeste-te la pofta, dragoste, manie – sunt emotii care ne motiveaza spre o experienta. Si gandeste-te la emotii care ne indeparteaza de ceva - frica, teroare, dezgust. Speram intotdeauna ca emotiile noastre isi fac bine treaba si ne conduc spre ceea ce este bun pentru noi. Dar uneori nu reusesc. Fobia sau anxietatea sociala este una dintre ele. O alta problema este ca, cu cat eviti mai mult o situatie, cu atat creste frica in jurul ei. Creierul tau emotional trage concluzii din comportamentul tau: daca eviti o situatie tot timpul, inseamna ca este periculoasa. Asa ca o sa-ti ridice si mai mult teama de aceasta situatie pentru a se asigura ca vei sta departe”, este de parere hipnoterapeutul Eugen Popa, presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza.