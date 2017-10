Bun gasit, dragile mele

Astazi vom incerca impreuna sa gasim o solutie pentru una dintre neplacerile de care, la un moment dat, ne lovim toti si toate: durerile de spate din zona lombara. Acestea sunt cauzate de o postura gresita a coloanei vertebrale, de orele lungi petrecute pe scaun sau in picioare precum si de eforturi fizice indelungate. Pentru ameliorarea acestei dureri, va propun astazi trei exercitii simple pe care le poti face acasa si chiar la birou. Nu ai nevoie de accesorii complicate, de tinute sportive sau de suplimente alimentare. Singurul “instrument” pe care il vom folosi este un scaun de birou sau de acasa cu spatar.

Exercitiul 1

Acest tip de exercitiu este benefic in primul rand pentru zona lombara. In al doilea rand, contribuie la intarirea fesierilor si a coapselor. Pozitioneaza-te in fata scaunului cu picioarele departate la nivelul umerilor. Intinde mainile in fata si coboara incet bazinul pana cand atingi scaunul cu fundul. Pe scurt, sunt clasicele squats care fac minuni pentru silueta insa care iti vor oferi scaunul drept punct de reper pentru coborare. Ca sa fii sigura ca executi exercitiul corect, trebuie sa ai mereu toata talpa pe podea, coloana dreapta si abdomenul incordat.

Exercitiul 2

Cel de-al doilea exercitiu va ajuta spatele sa se intinda si sa se relaxeze. Stai comod pe scaun in pozitie normala, cu picioarele usor departate. Incet, incet apleaca-te cu mainile catre podea. Este extrem de important ca miscarile pe care le faci sa fie foarte lente ca sa nu iti bruschezi coloana. Daca poti, apleaca-te pana cand iti cuprinzi gleznele cu mainile. Daca nu iti este comod, odihneste-ti mainile oriunde poti pe gambe. Mentine aceasta pozitie timp de cateva secunde si ridica-te apoi la fel de incet.

Exercitiul 3

Cel de-al treilea exercitiu va ajuta la ameliorarea durerii lombare precum si la intarirea musculaturii abdominale si a coapselor. Tot ce trebuie sa faci este sa te asezi in spatele scaunului. Nu iti lasa toata greutatea pe spatar, foloseste-l doar pentru echilibru. Intinde usor un picior in spate si ridica-l de cateva ori, cat de sus poti fara sa indoi piciorul pe care te sprijini. Schimba apoi greutatea de pe un picior pe altul si repeta exercitiul. Tine spatele drept, abdomenul incordat si bazinul foarte usor impins in fata.

Poti gasi mai multe idei de exercitii usoare pe almette.ro

Cu drag si, sper eu, cu folos,

Alma

Foto prima pagina Africa Studio/ Shutterstock