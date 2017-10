foto: Alliance, Shutterstock

Nu rare sunt situatiile in care, atunci cand ceva nu functioneaza cum trebuie in viata noastra, dam vina pe hormoni. Adevarul este ca acestia joaca un rol important in felul in care te simti zilnic si este foarte important sa fie in echilibru. Iata sase ritualuri zilnice care te pot ajuta in acest sens.

1. Redu stresul din viata ta

Stresul nu este o gluma. La niveluri normale, cortizolul este benefic pentru corpul nostru si ne protejeaza de pericol. De fapt, este esential pentru supravietuirea noastra. Problema este atunci cand cortizolul crescut devine cronic din cauza stresului constant al vietii moderne. Prea mult cortizol suprasolicita sistemul nostru si face corpul nostru sa creada ca suntem in modul de supravietuire tot timpul. Acest lucru are drept rezultat inchiderea sistemelor "inutile" care ar putea impiedica eforturile noastre de supravietuire. Sistemul nostru de reproducere este adesea primul care sufera, fiind urmat de sistemul digestiv.

Baza unui organism sanatos o constituie o alimentatie sanatoasa. Este important sa intelegi exact ce mananci zilnic. Tine un jurnal, urmareste transformarile corpului tau si seteaza obiective realiste. Aleg o dieta organica, pe baza de fructe si legume, cu multe proteine si grasimi sanatoase.

3. Bea-ti legumele la micul dejun

Renunta la sandwich in favoarea unui smoothie bogat in proteine, nutrienti si antioxidanti. Inlocuieste cafeaua cu ceai verde.