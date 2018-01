foto: My Good Images, Shutterstock

Ne apropiem cu pasi repezi de jumatatea lunii ianuarie si reintram in programul normal. Este momentul sa fim din nou atente la alimentatia noastra si sa revenim in sala de antrenament. Miscarea joaca un rol esential in starea ta de bine, in randamentul pe care il dai la serviciu si, desigur in felul in care arati.

Ce ai de facut, mai ales daca petreci mult timp la birou? Este important sa contrabalansezi orele lungi petrecute pe scaun cu momentele de miscare. Nu trebuie sa fii un expert sa iti dai seama ca cele treizeci de minute de miscare puse in balanta cu 8 sau 9 ore de stat nu reprezinta mare lucru.

Asadar,. Du-te sa vorbesti cu un coleg, daca este disponibil, in loc sa ii trimiti un email.astfel incat sa fii nevoit sa te ridici si sa il umpli cat mai des.Iar daca nu este foarte complicat, macar o zi pe saptamana,sau folosind mijloacele de transport in comun. In week-end,si, de ce nu, iesi la dans.

Daca te hotarasti sa iti faci abonament la sala sau ai deja, alterneaza tipul de antrenamente pe care le practici. Fiecare dintre ele are rolul sau. Corpul tau, atat de complex, are nevoie de mai multe tipuri de miscare. Poti opta pentru o combinatie de antrenamente de una singura, in sala de forta si cele de grup. Muschii tai au nevoie sa fie tonifiati si lucrati. Coloana si incheieturile tale au nevoie de flexibilitate.

Te-ai gandit ca ceea ce fac yoghinii reprezinta, de fapt, starea naturala a corpului tau? Care se ”cimenteaza” din cauza lipsei de miscare, a alimentatiei si a gandurilor stagnante. De aceea iti recomand o combinatie de programe de antrenament care sa inlcuda yoga (pentru mobilitate, flexibiltate si linistea mintii), Pilates (lucreaza musculatuara in profunzime si confera mobilitate), TRX (lucreaza musculatura in profunzime), Zumba (arzi calorii, iti imbunatatesti coordonarea si te distrezi), Body Pump (lucrezi grupele musculare importante in doar 60 de minute) si inot (face minuni pentru coloana vertebrala). Succes!