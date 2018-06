Cum porți bluzele cu umerii goi dacă ești plinuță: 3 idei de ținute wow

Oh, dacă aș fi primit câte o monedă pentru fiecare dată când am auzit ”Nu ar trebui să porți cutare lucru” că ești plinuță, aș fi bogată acum! Am trecut și eu, ca aproape toate femeile, prin perioadele mele de nu tocmai 90-60-90. De altfel, nici acum nu mă încadrez în tiparele clasice de model. Și ca aproape toate femeile am auzit ce ar trebui și ce nu ar trebui să port. Deunăzi, chiar am auzit cum o femeie îi spunea prietenei sale că modelele de bluze cu umeri goi în măsuri mari nu ar trebui să existe! Că nu au cum să avantajeze pe nicio purtătoare!