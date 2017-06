Cand te pregatesti pentru cel mai important eveniment din viata ta, esti atenta pana la cel mai mic detaliu, pe care e posibil ca ceilalti invitati nici sa nu-l remarce. Ideea este sa stii tu ca totul este perfect!

Printre aceste "mici" detalii se numara si cerceii pe care tu ca mireasa ii porti in ziua cea mare. Daca iti vei lasa parul desfacut astfel incat sa iti acopere urechile intreaga zi, cerceii nu se vor observa, de aceea am indraznit sa spun ca intra la categoria mici detalii. In schimb, daca coafura ta este un coc sau o coada lejera, cerceii vor fi in centrul atentiei.