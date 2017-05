Mireasa Taur: stil si tendinte

Lenjeria intima

Pentru orice femeie, lenjeria intima ar trebuie sa joace un rol important, insa pentru nativele zodiei Taur, lenjeria intima este mai mult decat un simplu material pe care il porti pe sub haine. In ziua nuntii, pe sub rochia alba, mireasa zodiei Taur va purta lenjerie intima din dantela fina, cel mai probabil in nuante de roz pal.

Sursa Foto: Shutterstock/ YamabikaY; Oleksandr Kavun