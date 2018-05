Am eu pentru voi, cu mic, cu mare, propuneri încăpătoare și bine compartimentate de coșuri împletite pentru picnic. Și mai am multe alte sugestii simpatice de genți tip coș împletit pe care le poți asorta ținutelor smart-casual de vară. Iar pe lângă modelele de coșuri împletite ce pot fi purtate ca genți, am căutat și multe-multe sugestii de vară, pentru iubitorii de aer liber, de lene și de relaxare.

Și nu doar pentru ei, nu, nu! Și pentru iubitorii de festivaluri în aer liber, la care o pătură și un astfel de coș sunt mană cerească, pentru a vă reîncărca bateriile între dansuri și cântări. Și mai găsiți mai jos, pe lângă modelele de coșuri împletite rustice și variante de luat la plajă. Cine a zis că nu poți face picnic pe nisip? Și de ce nu ai purta loțiunile cu SPF, prosoapele și costumele de baie la schimb în coșuri împletite de plajă, anul acesta?

Așadar, să nu mai lungim vorba, mai jos găsești minunate sugestii de coșuri împletite, de asortat la ținuta pentru picnic. Din răchită sau nu, mai mici sau mai mari, unele de-a dreptul încăpătoare și compartimentate perfect, așa încât sticla de vin și paharele vor rămâne intacte, în echilibru. Altele mai micuțe și mai drăgălașe, mai degrabă fiind genți urbane ori de vacanță, toate te așteaptă mai jos. Bon appetit!