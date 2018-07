Pulovere oversize din colecția Céline

De la clasic la extrem, un pulover oversize este fix ce îi spune numele și anume un pulover în dimensiuni mari, exagerate (ce vezi aici). Știți cum se purta într-o scenă celebră în “Diavolul se îmbracă de la Prada”? Nu știți, că nu s-a întâmplat, dar așa ne-ar fi plăcut să îl vedem.

Cu mențiunea că acum am fi îmbunătățit ideea de libertate în combinații, cât să se potrivească și la fuste, pantaloni și chiar peste rochii. Trebuie doar să îi adaugi o amprentă personală și să keep it simple.

