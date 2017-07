O singura culoare din cap pana in picioare

Ce haine te fac sa pari mai slaba? Ar trebui sa eviti hainele cu imprimeuri atunci cand vrei sa pari mai subtirica... sau sa cauti imprimeurile potrivite.

Ideal este sa imbraci haine in culori inchise sau sa te imbraci intr-o singura culoare din cap pana in picioare.

Si pentru ca este vara si incercam pe cat posibil sa evitam nuantele care atrag caldura, chiar si albul din cap pana in picioare o sa te ajute sa pari mai slaba. Ah, si sa nu uitam de bronz, care vine si el in ajutorul tau in aceasta problema.