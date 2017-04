Cum te imbraci ca sa pari mai slaba

Am intrat in perioada aia in care incepem sa ne facem griji in privinta siluetei noastre si sa punem la cale planuri peste planuri cu ajutorul carora pana la vara vom avea un fizic de invidiat. Urmeaza ore de alergat in parc, cateva sedinte de fitness, multa salata mancata si multa apa bauta.