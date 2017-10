Bucura-te de Black Friday ca un copil in dimineata de Craciun. Poate ca esti prea mare ca sa mai crezi ca cineva in costum rosu vine si iti lasa cadourile mult dorite sub brad, dar nu esti nici prea mica incat sa nu iti faci singura cadouri. Asa ca de Black Friday rasfata-te cum nu ai mai facut-o de mult. Daca sifonierul este pus la punct cu garderoba toamna-iarna si chiar pentru sezonul urmator, zic ca ar fi cazul sa iti indrepti atentia catre electrocasnice.

Un robot de bucatarie face minuni in bucatarie, un sandwich maker asigura mancare rapida, delicioasa si calda pentru intreaga familie, iar un espressor o sa iti dea energie necesara pentru o intreaga zi. Cat despre masina de spalat vase... oh, merita aroganta.