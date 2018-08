Pe lângă faptul că modelele de fuste lungi cu șliț sunt pe lista preferatelor de casele de modă, ele mai au un avantaj. Fac silueta mai zveltă, mai lungă, mai subțire, mai feminină, mai sexy. Probabil pe asta au și mizat designerii creând multe fuste maxi cu crăpături: pe feminitate și sex-appeal. Și atât sezonul acesta cald, cât mai este, cât și sezonul rece viitor, este unul feminin și senzual.

Numai faptul că printre cele mai întâlnite modele au fost senzualele fuste lungi transparente cu șliț și ar trebui să te convingă să le porți!

Multe case de modă au propus fuste lungi cu șliț, fie ele transparente, fie din materiale vaporoase, delicate, romantice, feminine, fie din țesături cu textură interesantă, aplicații șic ori imprimeu atrăgător. Am văzut fuste maxi cu șliț pe mijloc și tiv asimetric, în colțuri, în stil sport, la Aquilano Rimondi. Am găsit fuste lungi cu șliț pe picior, din textură argintie, metalică, lucioasă, cu aplicații de mărgele, la Erdem. Am găsit fuste satinate, fluide, cu șliț adânc pe picior, la Christopher Kane.

Am găsit fuste midi șli fuste lungi transparente cu șliț, din tulle albastru electric, la Dior, completate fiind de pantaloni scurți metalici pe dedesubt. După cum vezi, să tot porți fuste lungi cu șliț! Iată și cum să le porți, conform trendurilor.