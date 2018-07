Ciorapii sexy cu plasă adaugă un plus de sex-appeal

Și dacă vara e plină de culoare, de sex-appeal și de texturi ce captează atenția, atunci să profităm de ea! Eu am ales ciorapii sexy cu plasă de multe ori drept accent sau accesoriu al ținutei mele. Am preferat să renunț la bijuterii sau alte artificii de ”pată de culoare”, în favoarea modelelor de dresuri tip plasă și a celor mai cool șosete tip plasă pentru acest an!

Am purtat șosete-plasă cu sandale, ton în ton, alături de blugi și tricou. Cu un plic supradimensionat, într-o nuanță contrastantă cu restul ținutei sau dintr-o textură de efect, stilul tău este gata! Am purtat ciorapii sexy cu plasă cu fuste și sweatere, alături de pantofi sport, pentru un mix urban, confortabil, în care am rezistat cu brio, toată ziua! În general, orice ținută effortless, urbană, poate fi completată de aceste accesorii care atrag atenția!

Extra pont: întrucât se poartă șosetele interesante anul acesta și întrucât ele vor atrage atenția la picioarele tale, ai mare grijă la manichiură și la încălțăminte. Fie și în mixuri Grunge, sau cu tentă Punk ori Rock, nu ai voie să neglijezi pantofii! Poartă ciorapii sexy cu plasă, în non-culori, în tonuri acide, alege dresuri tip plasă pentru un plus de șic, pe sub blugii cu rupturi, pe sub salopete sau pantaloni sport, tip trening!

Combină șosete tip plasă pentru acest an cu elemente casual, chiar sport, pentru a nu cădea în capcana vulgarului, ci doar pentru a sublinia că ești câte puțin și din ” good girl” și din ” bad girl”. Ai grijă doar la cantitatea detaliilor ”kitschy” sau care pot conferi o tentă vulgară.

Dacă alegi ciorapi-plasă sau ciorapi transparenți și alături stau blugii cu aspect prespălat și deteriorat, un plic animal print, alege tricoul simplu ori o cămașă albă și adidașii simpli! Totul ține de până unde ești dispusă să mergi!

Sursa foto front page – Unsplash