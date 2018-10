Pentru un look altfel, mizează pe culorile tari, intense! Și ai de unde alege anul acesta! Este anul galbenului, al oranjului, verdelui, violetului, rozului, roșului și albastrului. În cele mai aprinse tonuri sau cu cele mai interesante texturi, culorile intense nu sunt de evitat nici măcar dacă poți o jachetă de motociclist din piele!

De altfel, geaca de piele în stil Biker va fi mai interesantă dacă alegi detalii contrastante. Culorile tari, ce amintesc de ludic, de vară, de orice numai nu de motoare și de Bad Girls, se potrivesc de minune la geci de piele de acest gen! La fel de interesante sunt juxtapunerile contrastante în geaca de piele în stil Biker cu franjuri cowboy și piele întoarsă! Să nu mai spun de aplicațiile de cristale strălucitoare sau de inserțiile de paiete!

Vezi sugestii de ținute cu geaca biker de piele

Un alt detaliu ce te va plasa în trend este felul cum se poartă geaca din piele Biker. Se poartă asortată cu fuste plisate, satinate, elegante, eterice și vaporoase și cu pulovere pe corp. Se poartă cu botine cu toc sau cu ghete cu calapod bărbătesc. Se poartă cu blugi drepți, dar și cu blugi skinny sau evazați! Se poartă cu tricouri sau cămăși! Se poartă cu bluze cu imprimeuri în contrast (flori, buline) sau cu bluze și T-shirt-uri ”în ton”, de bikeriță. Se poartă cu fuste flu-flu, feminine, cu fuste din piele, cu fuste de blugi, din danelă, catifea sau din stofă!

Se poartă cum vrei tu, pe scurt! O geacă de piele este un must have în orice sezon de tranziție. Și geaca de piele în stil Biker, ca și celelalte piese ale sezonului, are o recomandare general valabilă în 2018: se poartă opulent, în straturi, în mixuri contrastante și cu elemente surprinzătoare, din ”povești” diferite! Curaj să ai!

Sursa foto front page – Unsplash