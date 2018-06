Poncho-uri lejere și ușoare de asortat la ținute diverse în orice sezon

De curând am fost într-o mini-vacanță în Grecia, la mare. Desigur, am împachetat numai haine subțiri, că deh, vară în Grecia! Trebuie să fie fierbinte. Și sigur că a fost. Ziua! Seara, păi seara aș cam fi dârdâit. Dar am avut prezența de spirit să am un poncho subțire la mine. Mda, l-am purtat cu sfințenie o săptămână, seară de seară, ca pe o uniformă!