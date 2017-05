Palarii de vara cu mesaje

Palariile de vara, insa, sunt de un singur fel. Cu boruri ample si din paie, menite sa ne apere in fata razelor de soare. Imi place sa spun despre ele ca sunt elegante, asta pentru ca o femeie in costum de baie, peste care pune o rochie sau un voal atunci cand vrea intimitate, este o femeie... eleganta. Fa un exercitiu de imaginatie si ai sa vezi ca niciun alt model de palarie nu s-ar potrivi mai bine cu tinuta de plaja.

In 2017 se poarta palariile de vara cu mesaje. Mesaje haioase, mesaje specifice sezonului.

Daca esti singura si il astepti pe Fat-Frumos, acesta s-ar putea sa apara de indata ce te zareste pe plaja si citeste mesajul inscriptionat pe palaria ta - este un motiv bun de bagat in seama. Chiar daca alegi o palarie pe care scrie "No photos, please" este un mesaj care nu o sa il tina departe de tine.

Palarie bej Vero Moda Palarie bej Mango

Costumul de baie potrivit siluetei tale, rochia de plaja usor transparenta, sandalele gladiator, ochelarii de soare si palaria din paie alcatuiesc outfit-ul ideal pentru orice fashionista.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/ Kuba Barzycki