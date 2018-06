Hai să fim serioase, fetelor! De la achiziționarea biletelor, cum te îmbraci la Summer Well este următoarea grijă pe listă. Mai ales că intervin atâtea variabile în ecuație. Vrei să nu încerci prea tare, să pară că e o ținută încropită și firesc asortată. Vrei să pară effortless dar să fie printre cele mai cool apariții. Vrei să fii pregătită și dacă e caniculă și dacă plouă. Fii pe pace, am găsit eu câteva variante absolut fabuloase de etalat la Summer Well în vara lui 2018.

Am creat ceva mai jos, o mică garderobă de festival. Indiferent de vreme și de stil, că vrei mixuri urbane sau nu, tentă Boho, rustică, că vrei să fii Glamour sau Punk-Rock Diva, că vrei să fii fashionista sau optezi pentru combinații naturale, confortabile, minimaliste, I got your back! Adică știu deja ce să porți la festivalul Summer Well. Mai rămâne să descoperi tu! #hihi

Căci, să fim și mai serioase, fetelor! Duse sunt zilele acelea când ținuta de festival era o pereche de blugi și-un tricou! Concertele și festivalurile sunt prilej de #InstaCool și de cele mai faine ținute, de DOs & DONTs! Așa că pregătirea pentru festivaluri nu se mai rezumă la a ieși cu prietenii și a cânta sau a dansa pe melodiile trupelor preferate. Acum înseamnă și ce porți.

Este șansa ta să demonstrezi cât de frumos te îmbraci, cât de stylish este stilul tău vestimentar. Oh, și uneori chiar natura îți stă în cale, cu ploi și alte inconveniente. Dar, nu te teme! Am adunat eu câteva piese faine de tot, de asortat în ținute de purtat la Summer Well 2018, ceva mai jos.