Pantalonii lungi bufanți sau despre cum moda anilor 80 și 90 rămâne în continuare șic

Modelele de pantaloni lungi bufanți inspirați din perioada optzecistă și nouăzecistă se caracterizează prin lungime până la gleznă, talie ridicată, croială bufantă de la talie către coapse și genunchi, îngustându-se către gambe și gleznă, sar rămânând drepți. Dacă vrei o analogie, gândește-te la Mom Fit Jeans sau la ceea ce englezii denumesc ”mutton leg pants” – pantalonii picior de miel.

Am văzut pantaloni lungi bufanți a la anii 80 și 90 la Marc Jacobs, Stella McCartney și Marni, fie din stofă plină, asortată cu paltoane și sacouri cu umerii mari, din aceeași perioadă amintită mai sus, fie colorați, purtați alături de bluze neon. Și la Valentino am găsit pantaloni lungi largi, din materiale mătăsoase, de data aceasta, eleganți, asortați cu rochii și pelerine lungi, victoriene. Și la Balmain am găsit pantaloni lungi cu model retro, de data aceasta amintind câte ceva de moda anilor 40-60, din materiale fluide, strălucitoare.

În decada anilor 80 (la început, când încă se simțea influența anilor 70) a rămas și Halpern, unde am văzut pantaloni lungi bufanți din paiete, asortași cu bluze cu umerii decupați, cu print psihedelic. Către moda anilor 70 s-a dus și Coach mixând țesături, printuri și blană, într-un stil nomad, unde vei găsi pantaloni lungi cu model retro și imprimeu de eșarfă.

Ceva mai actuali sunt pantalonii lungi largi sporty-chic propuși de Dolce & Gabbana și Jeremy Scott, unde au pornit de la pantalonii de trening, fiind în culori tari și stând alături de jachete de trening și muuulte Bling-Bling-uri. Pe stilul Nicky Minaj, dacă vrei! Un stil sport, funcțional dar eminamente urban și actual a prezentat și Prabal Gurung, unde modelele de pantaloni lungi bufanți au fost colorați, cu buzunare mari, asortați cu tricotaje și blană și tocuri fine.

Retro-electro, cu vibe între Disco și actual sunt și sugestiile Tadashi Shoji sau Balmain, cu paiete din cap până în picioare. Și tot la anii 80 a rămas și Alberta Ferretti, unde pantalonii bufanți au fost asortați cu geci bufante, cu umerii mari.