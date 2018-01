Modele de rochii tip halat kimono din care sa alegi

Ca un kimono practic, dar sub forma de rochie: asa este rochia de inspiratie nipona. Sau, daca iti place mai mult ideea, ca un halat cu cordon, suprapus parte pe parte. Doar ca e un halat pe care sa il poti purta si outdoor, afara din casa (ca si cum ai purta lenjeria intima in tinute de strada), si chiar arata si stilat.

De asemenea, rochiile tip halat kimono sunt usor de purtat si de catre gravide, datorita croielii lejere si confortului oferit, dar sa stii ca vei gasi unele rochii tip halat concepute special pentru viitoare mamici.

Iar minimalismul croiului si designul, mai ales la acele rochii kimono simple, monocrome, le face sa arate chiar luxos, deosebit de elegante si rafinate, mai ales daca sunt satinate.

Dar ce tipuri de rochii halat kimono vei gasi? Well, aici nu prea pare sa mai existe limita, variind in modele diverse de la tipul de material pana la imprimeuri si culori sau chiar croi si lungime.

Dupa tipul de material, vei gasi rochii tip halat kimono din material simplu precum bumbacul, vascoza sau din materiale mai pretentioase, luxoase si chiar regale, precum satinul si catifeaua. Daca ne intrebi pe noi, rochiile tip kimono din satin se apropie cel mai mult de rochiile purtate de gheise, deci sunt cele mai de acolo, din Japonia, de la mama lor si de unde a pornit ideea de kimono.

Rochiile petrecute tip halat din catifea sunt foarte elegante si glamour, fine si feminine, dar inspira si multa putere. Sunt foarte potrivite pentru o femeie sigura pe ea.

Dupa imprimeu, s-ar putea sa ai surpriza – sau nu neaparat surpriza, mai nou – sa vezi ca rochiile kimono sunt nu doar cu imprimeuri florale tip flori de cires japonez, de inspiratie nipona completa chiar, ci sunt si cu alte motive si patternuri, de la buline pana la forme geometrice, motive etnice sau chiar exotice.

Tu alege ce te inspira si iti place, indiferent de culoare sau combinatie de motive. Doar tine minte ca rochiile tip halat cu imprimeu floral nipon sunt cele care se apropie cel mai bine de ideea de baza a unui kimono de gheisa, iar asta inseamna ca e o piesa must have care nu se va demoda prea curand, poate chiar niciodata, adica este exact ceea ce ai face bine sa ai in dulap ca piesa vestimentara de baza de inspiratie japoneza.

La fel ca si in cazul imprimeului, culorile in care gasesti disponibile niste rochii kimono sunt cele de baza, nonculorile, dar si culori vii, tari si variate, sau imprimeuri foarte colorate sau doar bicolore. Depinde de tine ce alegi si ce vrei, dar tine minte si aici ca rochiile halat monocrome sunt minimaliste, usor de combinat si nici nu se vor demoda prea curand.

Cat priveste lungimea unei rochii kimono, nu iti face griji, si aici ai de unde alege. Este exact acelasi criteriu ca si in cazul lungimii unui halat obisnuit pe care il cauti in casa: exista rochii kimono cu cordon scurte, rocii kimono lungi si rochii kimono de lungime midi.

Rochiile tip halat scurte sunt pentru femeile cu incredere in ele, cu picioare drepte si frumoase, care poarta adesea tocuri. Sunt de purtat ca atare mai ales in tinute office sau de ocazie, si in special vara, pentru ca sunt lejere ca si croiala si vei avea impresia ca porti aproape… nimic.

Rochiile tip halat kimono de lungime medie sunt cele mai potrivite in tinute de zi, la birou si nu numai. Depinde insa si din ce material sunt realizate, caci le poti purta si iarna, pe sub un palton dragut midi. Sunt si ele foarte elegante si se potrivesc si cu cizme cu toc peste genunchi.

Iar rochia tip halat kimono lunga poart-o la tinute lejere, dar foarte elegante, de vara. Pentru ca vorbim de rochii vaporoase in croiala larga, lejera. In functie de model, material sau imprimeu, o poti transforma cu usurinta intr-o rochie eleganta de ocazie. S-ar putea sa iti placa foarte mult acest tip de rochie tip halat pentru ca e tipul acela de rochie eleganta care ascunde cu usurinta imperfectiunile si e potrivita perfect pentru orice tip de silueta.

Vei mai gasi si modele de rochii kimono mulate dar tot in croiala tip halat, parte pe parte suprapusa si care se prind cu cordon. La fel, vei mai da si peste rochii tip halat care au o croiala A line dar mai stransa, nu sunt nici mulate, dar nici largi sau evazate.

La fel, unele rochii halat au maneci scurte, altele sunt cu maneci lungi, in functie si de anotimp, bineinteles. De altfel, vei vedea ca exista deja acest model de rochii cu croiala tip halat si cordon, dar fara maneci – arata ca niste rochii tip vesta cu cordon. Alege ce model iti place si te inspira pentru garderoba ta.

Bucura-te de rochia tip halat kimono cu cordon in garderoba ta! Te va surprinde pentru posibilitatile multiple de purtare, pentru ca desi e o piesa vestimentara simpla, este deosebit de versatila si plina de viata.

