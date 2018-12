Șapca din piele cool: alege-o pentru un look interesant, de sezon!

Și pentru că șapca din piele este la modă, am căutat și în magazinele noastre online modele interesante din care poți alege și tu ce te avantajează și ce te caracterizează. Am ales modele de șepci stil Baseball, adică sport, cu cozoroc și calotă înaltă. Am ales, desigur, și șapca din piele cool, în stil beretă, o piesă atât de trendy în iarna lui 2018!

Am ales multe modele de șepci din piele de purtat în acest sezon: atât în stil șapcă de pescar, cât și modele ce amintesc de tiparul marinăresc sau de acela al băieților ce livrau ziarele. Am ales și modele ce amintesc de uniformele și caschetele militărești sau de polițist! Și am ales modele din toate texturile și culorile, așa încât să vezi pe unde te situezi și ce îți dorești.

Vezi șepci și berete din piele de la mari designeri aici

Poți alege oricând modele se șepci din piele sau imitație din piele, cu pattern sau cu alte detalii decorative: cristale, mărgele, lanțuri, benzi de catifea sau din alte materiale, funde, capse sau ținte, imitație de piele de reptilă, inserții de material textil cool (plasă transparentă sau stofă cadrilată, stil ecosez), decupaje sau detalii perforate. Și, dacă ești printre curajoase, alege modelele ce îmbină cât mai multe elemente, căci este sezonul juxtapunerilor contrastante, eclectice!

Vei observa că șapca din piele cool, din textură glossy, sau lucioasă, sau cu aspect lăcuit, de vinilin, este o variantă mai îndrăzneață! Cu atât mai mult dacă culoarea este aprinsă sau textura are imprimeu cu logo. Poate că variante mai ”cuminți” ți se vor părea cele stil sport, inspirate din ținuta de baseball, mai ales dacă alegi tonuri neutre sau pasteluri, ori clasicul negru, de exemplu!

Ideea este că șepcile din piele de purtat în acest sezon satisfac toate gusturile și toate stilurile, și pot fi purtate la orice vârstă, aducând un plus de textură și efect unei ținute!

Șapca din piele este la modă și ar fi tare păcat să nu o porți, acum când moda este un statement al femeii curajoase, asumate!

Sursa foto front page – Unsplash