Modele de bască pentru primăvară - accesorii de cap cool și tinerești

Mereu mi s-a părut că basca conferă un aer șic, parizian. Și pentru că mereu am considerat stilul franțuzesc atât de elegant și de feminin, fără eforturi exagerate, am ales să vorbesc despre unele dintre cele mai ”french„ accesorii de cap pentru 2018. Am ales să vorbesc despre băști pentru femei și crede-mă că am ales cele mai effortless-șic modele de bască pentru primăvară.