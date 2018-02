Maryna Polkanova @maryna_polkanova wearing a blue wool gabardine coat, a turquoise stretch lace and tulle dress, blue totem bag and ballerina in black from the Spring 2018 collection Available at the Nina Ricci Boutique - 39 avenue Montaigne Photo by #thomaslohr #ninaricci #guillaumehenry #spring2018

