Sfaturi despre dragoste și viață de la Dragă Sugar

Din 1 iulie gasiti în librării Delicatele frumuseţi ale vieţii de Cheryl Strayed, autoarea bestsellerului New York Times, Wild, ecranizat cu Reese Witherspoon în rolul principal.

Viaţa poate fi grea când cei apropiaţi te dezamăgesc, când pierzi oameni dragi sau când nu mai reuşeşti să-ţi plăteşti datoriile. Viaţa poate fi şi neînchipuit de frumoasă atunci când întâlneşti dragostea vieţii tale, când obţii slujba mult visată sau când dobândeşti curajul de a învinge prejudecăţile.

Identitatea lui Sugar – semnatara anonimă a rubricii de sfaturi găzduite de platforma The Rumpus – ne-a fost dezvăluită: este scriitoarea Cheryl Strayed, autoarea volumului de memorii Wild, bestseller New York Times. Ecranizarea omonimă din 2014 i-a adus lui Reese Witherspoon o nominalizare la Oscar.

Delicatele frumuseţi ale vieţii cuprinde scrisori emoţionante, venite din toate colţurile Americii. Pline de umor, sinceritate şi compasiune, răspunsurile lui Sugar ne ajută să trecem cu bine de toate încercările.

„Articolele ei sunt dinamită curată – povesteşte în chip remarcabil şi revelator, în așa fel încât îi face pe tineri să-şi dorească să devină scriitori.“ ― Sarah Hepola, Salon

„Sugar nu promite nimănui că o să se simtă mai bine, ci că ea îi va înţelege întrebarea îndeajuns de bine cât să dea un răspuns.“ ― Sasha Frere-Jones,

CHERYL STRAYED (n. 1968, Pennsylvania, SUA) este scriitoare, autoare a romanului Torch (2006) şi a volumului de memorii Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail (2012; trad. rom. Sălbăticie: Pierdută şi regăsită pe Traseul de Creastă de pe Coasta Pacificului, 2015), la care se adaugă Tiny Beautiful Things: Advice on Love and Life from Dear Sugar (2012; trad. rom. Delicatele frumuseţi ale vieţii: Sfaturi despre dragoste şi viaţă de la „Dragă Sugar“, 2020) şi Brave Enough (2015; trad. rom. Curaj cât trebuie, 2016).

Cărţile sale au devenit bestselleruri şi au fost traduse în aproape 40 de limbi. A publicat povestiri şi eseuri în The New York Times Magazine, The Washington Post Magazine, Vogue, Allure, The Rumpus, The Missouri Review sau The Best American Essays.

Fragment din introducerea semnată de Steve Almond: