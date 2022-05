East European Comic Con are loc între 26-28 august Află cine este primul actor invitat

East European Comic Con, cel mai mare eveniment dedicat pasionaților de filme, seriale, jocuri video, benzi desenate și nu numai, atinge anul acesta borna celei de-a zecea ediții. Aceasta va avea loc în perioada 26-28 august la complexul Romexpo din București.

Pe lângă atracțiile bine cunoscute și apreciate în fiecare an de zeci de mii de vizitatori precum zona de gaming cu cele mai tari jocuri și cele mai aprigi competiții, Aleea Artiștilor, zona de târg, board games, cosplay-ul sau zona de street food, anul acesta îi vom avea ca invitați speciali și pe 6 actori cunoscuți din cele mai populare filme și seriale ale momentului.

Ross Marquand este primul invitat al ediției din 2022 al East European Comic Con presented by Kaufland. El va lua parte la eveniment în zilele de 27 și 28 august (sâmbătă și duminică). Actorul este cunoscut pentru rolul lui Aaron din celebra serie The Walking Dead , dar și pentru interpretarea emblematică a lui Red Skull în filmele blockbuster Avengers: Infinity War și Avengers: Endgame .

Ross Marquand l-a înlocuit atunci pe Hugo Weaving ca Red Skull în universul Marvel și, astfel, a devenit parte din cel mai bun film cu supereroi din istorie. Conform încasărilor, Avengers: Endgame deține recordul de a fi depășit peste 2 miliarde de dolari la box office.

Totodată, Ross s-a remarcat și ca un foarte bun actor de voiceover în diferite producții precum Doctor Strange in the Multiverse of Madness și What If… ( Ultron ), Phineas & Ferb , Conan sau jocul Battlefield Hardline . Mai mult decât atât, la East European Comic Con fanii au șansa de a-l vedea imitând o mulțime de personalități , de la Sylvester Stallone la Matthew McConaughey, un talent care i-a adus rolul principal din miniseria Impress Me .

În perioada următoare, East European Comic Con va anunța noi și noi atracții și invitați.

Biletele au prețuri variate și sunt disponibile pe http://comic-con.ro/tickets/ .

Evenimentul este prezentat de Kaufland.

De-a lungul timpului, East European Comic Con le-a oferit șansa fanilor de a întâlni personalități precum Jason Momoa ( Game of Thrones, Aquaman ), Mark Shepard ( Supernatural ), Ed Westwick (Gossip Girl) , Paul Wesley (The Vampire Diaries), Daniel Gillies ( The Originals ), Robert Knepper ( Prison Break ), Charles Dance ( Game of Thrones, The Imitation Game ), Sylvester McCoy ( Dr.Who, The Hobbit ), precum și mulți alți actori de seamă din producțîi de top că Game of Thrones, Casă de Papel, Gossip Girl, The Witcher, Spartacus, Supernatural, Doctor Who, Fringe, Harry Potter, The Vampire Diaries, Lord of the Rings, Sherlock sau Vikings .