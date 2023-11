Pe 20 noiembrie, începând cu ora 19:00, Palatul Noblesse găzduiește vernisajul expoziției de sculptură, Divino, semnată de artistul italian Giorgio Butini. Prin această expoziție Giorgio Butini aduce în prim-plan o armonie de forme și detalii, inspirate din conceptul divin. Fiecare sculptură aduce în fața privitorilor măiestria artistică a sculptorului italian și relația pe care acesta o are cu viața și divinitatea.Lucrările sale scot în evidență o pasiune adâncă pentru artă și o abilitate extraordinară de a da viață bronzului și marmurei, precum și a altor materiale într-un mod care adâncește conexiunea între privitori și divinitate. Expoziția, care cuprinde 23 de sculpturi, va putea fi vizitată până pe 31.01.2024.

Expoziția „Divino” semnată de maestrul Giorgio Butini este organizată de Palatul Noblesse, Fusion Arts și Noblesse Group cu sprijinul Original Media, sub egida 𝗔𝗺𝗯𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗱 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗮 𝗕𝘂𝗰𝗮𝗿𝗲𝘀𝘁 și 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗕𝘂𝗰𝗮𝗿𝗲𝘀𝘁.

Cine este Giorgio Butini?

Mestrul Giorgio Butini s-a născut în Italia, la Florența și are o experiență vastă în artele vizuale, sculptură, pictură, desen, orfevărie, precum și în domeniul ceramicii și artelor decorative. Giorgio Butini este specializat și în restaurarea de picturi, fresce și materiale din piatră. Maestrul a fost pasionat încă din copilărie de desen și artă figurativă. La început arta a fost doar un joc, care s-a transformat în pasiune și apoi într-un stil de viață. A urmat studii aprofundate ale anatomiei corpului uman. A câștigat șapte premii semnificative, precum Premiul II la Bienala de la Veneția în 1997, Premiul pentru lucrarea „Visele”, expusă la a șasea ediție a Bienalei Internaționale de Artă de la Beijing, China, în 2015 și, în 2022, Premiul Internațional al Orașului Troina, ca parte a secțiunii de sculptură, unde s-a clasat drept cel mai bun sculptor contemporan.

„Arta este un mod de viață pentru mine și împrumut în ea expresia celor mai profunde sentimente. Acesta este modul în care multe dintre lucrările mele ce reprezintă stări și gânduri și-au găsit o voce și au fost aduse la viață. Constrângerile pe care le suferim, pierderea valorilor din jurul nostru, dificultatea de a înțelege și de a exprima nevoile noastre cele mai profunde, înseamnă adesea că suntem nemulțumiți de viața noastră, închiși în forme care ne forțează pe căi prestabilite, pe care alții le-au decis pentru noi”, a declarat Giorgio Butini.

Printre cele mai cunoscute lucrări publice ale maestrului se numără: ”Moarte, Înviere și Duhul Sfânt, un crucifix din bronz oferit în dar Papei Benedict al XVI-lea în 2007, care acum se află expus în Muzeul Vaticanului din Roma, ”Supremația”, sculptură din bronz și argint, care se află la Muzeul Quirinal din Roma, sculptură oferit președintelui Repubilcii Italiene în 2010, ”Arcul Păcii” lucrare expusă la Biserica Santa Maria Maddalena dei Pazzi, Florența, în mai 2023. Lucrarea ”Arcul Păcii” reprezintă viziunea artistului despre pace și va fi expusă permanent la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles.

Palatul Noblesse gazda evenimentelor de artă

Palatul Noblesse, prin istoria sa de peste un secol, precum și povestea sa impresionantă, oferă o punte între trecut și prezent. Este un spațiu care, prin însăși prezența sa, vorbește despre rafinament, cultură și tradiție, făcându-l locul perfect pentru a găzdui creațiile sculptorului italian.

Cu fiecare eveniment de artă pe care îl găzduiește, Palatul Noblesse se transformă într-un host spot al artelor, ce oferă experiențe semnificative iubitorilor de frumos.

Palatul Noblesse este unua dintre clădirile impresionante ale Bucureștiului, fiind cunoscut pentru arhitectura sa deosebită și istoria bogată. Construită în anul 1881, de către celebrul architect Alexandru Săvulescu, acestă clădire are o istorie impresionantă, de la înflorire, la decădere și la salvarea adusă în 2014 de familia Preda. După un proces complex de consolidare și restaurare cu mare responsabilitate a elementelor originale, amenajare interioară si exterioară, cladirea a devint, începând cu 2015, unul dintre cele mai importante centre de design și artă, evenimente și cultură din Europa.

Prin implicarea sa în organizarea de expoziții de artă, Palatul Noblesse contribuie la promovarea culturii și artei în România și încurajează dezvoltarea și promovarea artiștilor din diferite domenii artistice.

Fusion Arts Agency

Fusion Arts Agency este agenția de artă, parte a Noblesse Group, ce și-a propus încă de la început să promoveze arta și artiștii români. Fusion Arts Agency contribuie activ la dezvoltarea carierei artistice și valorificarea creațiilor artiștilor aflați în portofoliu.

Fusion Arts Agency oferă artiștilor o platformă online de expunere a lucrărilor lor: www.fusionarts.ro. De asemenea, operele artiștilor sunt aduse în fața iubitorilor de artă prin organizarea unor expoziții de artă, în cadrul Palatului Noblesse. Prin proiectele de design interior ale Noblesse Group, lucrările acestor artiști sunt integrate în diferite proiecte rezidențiale, hoteluri, birouri, etc.

Fusion Arts joacă un rol important în promovarea și dezvoltarea artei contemporane în România, sprijină artiștii să își dezvolte propriul stil și să își găsească locul în lumea artei, iar acest lucru contribuie la diversificarea și îmbogățirea patrimoniului cultural al țării.

Noblesse Group

Din 2007, brandul Noblesse Group aduce plus valoare în viața clienților, prin design interior, conceput cu pasiune si profesionalism. Echipa de arhitecți si designeri oferă servicii la cele mai înalte standarde, recunoscute atât pe piața autohtonă, cât și pe cea internațională.

Proiectele de design interior ale echipei Noblesse Group au primit, de-a lungul anilor, numeroase premii, precum Boutique Award, în cadrul „The Most Office”, pentru proiectul birouri Noblesse Group, ”Best Luxury Hotel Interior Design” pentru proiectul Radisson Blu Bucharest” în 2022, în cadrul Galei Luxury Lifestyle Awards, iar în 2023, tot în cadrul aceleași gale, ” Best Interior Design Studio in Romania”, ”Best Luxury Commercial Interior Design” pentru proiectul Alma Health & Spa Retreat și ”Best Luxury Restaurant Interior Design” pentru proiectul Restaurant Helise.

Membru al Asociației Internaționale de Design Interior din Marea Britanie, Noblesse Group are o experiență vastă și un portofoliu generos cu proiecte diverse, în care se regăsesc restaurări ale clădirilor de patrimoniu, amenajări interioare pentru hoteluri, restaurante, spații publice, apartamante, vile, sedii de companie si birouri.

