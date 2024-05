Călătoria plină de optimism a lui Monoir în Sick of sad songs

"Sick of Sad Songs", cea mai nouă lansare a lui Monoir, este o piesă plină de energie, care surprinde hotărârea artistului de a se îndrepta către o perspectivă optimistă.

Piesa combină un ritm viu și contagios cu un refren extrem de antrenant, creat special pentru a ridica moralul și a inspira ascultătorii să se îndepărteze de negativitate. Versurile exprimă determinarea lui Monoir de a lăsa în urmă melancolia și de a adopta o perspectivă mai veselă și pozitivă. Prin tempoul său alert și melodia captivantă, piesa îi motivează pe toți să renunțe la tristețe și să găsească motive să zâmbească și să danseze. Este imnul perfect pentru oricine își dorește să-și reînnoiască perspectiva și să-și infuzeze ziua cu o doză de pozitivitate.

Piesa a fost compusă de Cristian Tarcea și Savu Stelian și produsă de Cristian Tarcea.

"Tristețea și melancolia fac parte din majoritatea pieselor mele, dar am spus că e momentul să fac un switch și să scot soarele și în muzica mea, at least for a while :) Asa am făcut <<Sick of Sad Songs>>, o satiră adusă pieselor triste, relațiilor eșuate și dramelor ce ne umplu gândurile zi de zi. Trebuie să mai fim și fericiți, să ne bucurăm de ce avem și să iubim. Măcar din când în când, printre drame și melancolii." ne spune Monoir.

Cristian Tarcea, sau Monoir, după cum îl cunosc cel mai mulți, este un instrumentist, vocalist, compozitor și producător român. Artistul este, de asemenea, creierul din spatele label-ului Thrace Music, unde se regăsesc artiști precum: Kate Linn, Brianna, Sandra N., Dharia, Iarina și mulți alții. Monoir este, de asemenea, producătorul din spatele unor piese de succes, cum ar fi "Lost In Istanbul", "Sugar & Brownies", "Your Love", "The Violin Song", "Chameleon", "Perfect" și multe alte piese care au strâns peste 300 de milioane de vizualizări pe YouTube și peste 30 de milioane de stream-uri pe Spotify.